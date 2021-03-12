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19:22 12.03.2021

Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

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Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

Иранское грузовое судно "Shahr-e Kord", принадлежащее компании Islamic Republic Container Transportation Company, получило повреждения в результате атаки в международных водах в Средиземном море, сообщило в пятницу агентство "Мехр".

"Представитель компании Iranian Shipping Company Али Гасиан заявил, что грузовое судно "Shahr-e Kord" было частично повреждено в ходе террористической атаки в международных водах Средиземного моря", - передает агентство.

Гасиани уточнил, что инцидент имел место в минувшую среду, а судно следовало из Ирана в Европу. По его словам, в результате воздействия "взрывоопасного объекта" на судне возник небольшой пожар, который был потушен командой. Никто из членов экипажа не пострадал.

"Иранское судно "Shahr-e Kord" продолжит свой путь после оценки ущерба и ремонта", - сказал Гасиани.

Он добавил, что иранские власти предпримут действия через международные инстанции с целью определить виновников нападения.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в США и на Ближнем Востоке сообщила, что Израиль с конца 2019 года атаковал не менее десятка танкеров Ирана, доставлявших оружие или нефть в Сирию. При этом ни один из танкеров не был потоплен, но как минимум два из них после атак были вынуждены вернуться в Иран, и это привело к задержке поставок нефти. Также, по данным источников издания в США, некоторые из атак с моря позволили свести на нет попытки Ирана перебросить оружие в регионе.

Иранские официальные лица уже заявляли о некоторых атаках ранее, тогда они возлагали ответственность именно на Израиль.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направила журналистов WSJ за комментарием к ЦАХАЛ, но военные Израиля отказались комментировать газете информацию. Официальные лица Ирана также отказались комментировать журналистам эти данные.

Теги: #атака #средиземноморье #судно #иран
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