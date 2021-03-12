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19:19 12.03.2021

В ВОЗ внесли вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

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В ВОЗ внесли вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу рекомендовали к применению однодозовую вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson, указав на ее безопасность и эффективность.

"ВОЗ сегодня внесла вакцину от COVID-19, разработанную компанией Janssen (Johnson & Johnson), в список для экстренного применения во всех странах и для программы COVAX. Это решение последовало после разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), о котором объявили накануне", - говорится в пресс-релизе ВОЗ.

В документе отмечается, что вакцина Johnson & Johnson является первой включенной в список ВОЗ вакциной с однодозовым режимом введения, "что должно облегчить вакцинационную логистику во всех странах". Кроме того, в ВОЗ подчеркнули, что "обширные данные крупных клинических испытаний, представленных компанией, показывают, что вакцина также эффективна для пожилых людей".

"Каждое новое, безопасное и эффективное средство против COVID-19 - очередной шаг на пути к контролю пандемии", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я обращаюсь с призывом ко всем правительствам и компаниям придерживаться взятых обязательств и использовать все решения в их распоряжении для усиления производства (вакцин - ИФ), чтобы эти средства в действительности стали общественными благами, доступными и приемлемыми для всех, а также общим решениям глобального кризиса", - добавил Гебрейесус.

Для того, что ускорить внесение вакцины в список ВОЗ, команда организации и группа экспертов из всех регионов приняли "оценку в сокращенной форме", основанную на результатах выводов ЕМА, а также на оценке данных по "качеству, безопасности и эффективности", ориентированных на людей с низким и средним уровнем доходов.

Вакцину Johnson & Johnson нужно хранить при температуре -20 градусов по Цельсию, однако в течение трех месяцев препарат можно хранить в условиях от двух до восьми градусов по Цельсию. Срок хранения вакцины составляет два года.

В пресс-релизе сообщается, что на следующей неделе ВОЗ созовет Стратегическую консультативную группу экспертов по иммунизации, чтобы "сформулировать рекомендации по применению вакцины".

При этом отмечается, что в рамках программы COVAX сделан предзаказ на 500 млн доз вакцины.

Накануне использование однодозовой вакцины Johnson & Johnson одобрили в ЕС.

Ранее в марте Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также одобрило экстренное применение вакцины в стране.

В январе Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины от коронавируса COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%.

Теги: #воз #вакцина #рекомендация
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