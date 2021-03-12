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19:20 12.03.2021

Зеленский утвердил национальную молодежную стратегию до 2030 года

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Зеленский утвердил национальную молодежную стратегию до 2030 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №94/2021 об утверждении национальной молодежной стратегии до 2030 года с целью содействия активности молодых граждан во всех сферах жизнедеятельности общества, возможностей для становления, развития и повышения конкурентоспособности молодежи, а также реализации ее конституционных прав и свобод.

Как сообщается на сайте главы государства в пятницу, документ также предусматривает создание условий для усиления самостоятельности молодых людей, формирования у них навыков здорового образа жизни, развития физической культуры, здорового питания.

В соответствии с указом, Кабинету министров Украины поручено в установленном порядке обеспечить разработку с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и утвердить в месячный срок государственную целевую социальную программу "Молодежь Украины" на 2021-25 годы. Областным и киевской городской государственной администрации поручено в установленном порядке разработать местные целевые программы содействия становлению и развитию молодежи на 2021-25 годы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Полный текст национальной молодёжной стратегии размещён на сайте Офиса президента.

Теги: #президент #стратегия #молодежь
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