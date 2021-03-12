Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники 11 раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 в пятницу, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон сообщает об обстреле беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области. Также, находясь у блокпоста вооруженных формирований Российской Федерации в районе поселка Золотое-5, в пределах участка разведения, наблюдатели раз зафиксировали 7 контейнеров не определенного происхождения. "Требования Миссии по демонтажу контейнеров и далее не выполняются оккупантами", - говорится в сообщении.

С начала суток в пятницу саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали в районе проведения операции Объединенных сил почти 10 гектаров территории и передали на уничтожение 164 взрывоопасных предмета.