События

19:18 12.03.2021

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники 11 раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 в пятницу, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон сообщает об обстреле беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области. Также, находясь у блокпоста вооруженных формирований Российской Федерации в районе поселка Золотое-5, в пределах участка разведения, наблюдатели раз зафиксировали 7 контейнеров не определенного происхождения. "Требования Миссии по демонтажу контейнеров и далее не выполняются оккупантами", - говорится в сообщении.

С начала суток в пятницу саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали в районе проведения операции Объединенных сил почти 10 гектаров территории и передали на уничтожение 164 взрывоопасных предмета.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:58 12.03.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

04:48 12.03.2021
В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник российского производства

В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник российского производства

18:40 11.03.2021
Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

08:05 11.03.2021
С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили

С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили

19:47 10.03.2021
ГБР сообщило о подозрении экс-главе инженерной службы воинской части по делу о гибели троих военнослужащих в зоне ООС

ГБР сообщило о подозрении экс-главе инженерной службы воинской части по делу о гибели троих военнослужащих в зоне ООС

18:18 10.03.2021
Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

07:51 10.03.2021
С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили – штаб ООС

18:45 09.03.2021
Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

18:43 09.03.2021
Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

08:00 09.03.2021
Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины с начала суток

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины с начала суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации в 2010 году "харьковских соглашений"

Винница переходит на "красный" уровень карантинных ограничений - горсовет

Зеленский обсудил с Нетаньяху возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" на заседании фракции в понедельник рассмотрит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование

Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

Зеленский утвердил национальную молодежную стратегию до 2030 года

В ВОЗ внесли вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

Зеленский подписал закон о ветеринарной медицине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА