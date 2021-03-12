Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

Полиция во второй половине дня пятницы проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" и ограничила работу отдельных подъемников, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщил агентству представитель полиции, причиной следственных действий является подозрение в несоблюдении карантинных ограничений в "красной" карантинной зоне.

По его словам, с большой вероятностью подъемники полностью прекратят работу в субботу, 13 марта.

Ранее на этой неделе на курорте "Буковель" введены дополнительные ограничения: закрыт мини-рынок, на 4-местные кресельные подъемники сначала стали пускать максимум двух, а после образования очередей – максимум трех катающихся.

Как сообщалось, после отнесения Ивано-Франковской области к "красной" карантинной зоне с 26 февраля на "Буковеле" были введены более строгие карантинные ограничения: общепит работает только на вынос, отменены массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы.

Работники курорта соблюдают масочный режим и в целом, как передает корреспондент агентства, карантинные ограничения в "Буковеле" соблюдаются. По словам постоянных посетителей и сотрудников, число отдыхающих для этого времени года небольшое, несмотря на хорошие погодные условия для катания.

Регулярное пассажирское сообщение с Ивано-Франковской областью остановлено в начале марта.