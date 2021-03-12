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18:52 12.03.2021

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

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СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по фактам диверсий, совершенных должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз", которые привели к отключению 58 котельных в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Установлено, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации. При этом данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение", - сообщает пресс-служба СБУ.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к ответственности.

Как сообщалось 6 марта со ссылкой на пресс-службу "Донецкоблгаза", что НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК.

В свою очередь, пресс-служба группы "Нафтогаз" в соцсети Facebook призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".

"Группа "Нафтогаз" в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не оплачивал его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и снятию поставщика из реестров ВСО, как того требует закон", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 марта заявил о возобновлении работы котельных "Донецктеплокоммунэнерго" после того, как они были отключены вопреки постановлению Кабинета министров.

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время будет проведена проверка компаний, владеющих "Донецкоблгазом", и в случае выявления нарушений "Донецкоблгаз" вернется под государственное управление.

Журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко уточнил, что речь может идти об украинском бизнесмене Сергее Курченко.

"Владельцев "Донецкоблгаза" связывают с Сергеем Курченко", - написал он на телеграм-канале в четверг, комментируя решение СНБО о проверке.

Теги: #расследование #донецкоблгаз #сбу
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