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18:47 12.03.2021

Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС

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Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС

Европейская комиссия может начать масштабное расследование рекламного бизнеса американской Google, которая принадлежит Alphabet Inc., предупредила в пятницу еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, выступая на онлайн-конференции европейской ассоциации ритейлеров EuroCommerce.

По ее словам, которые цитирует Bloomberg, технологии являются приоритетом для ЕС, "поскольку то, что произошло за последние 12 месяцев, изменило многие привычки".

Регуляторы в январе собрали информацию о рекламных практиках Google, свидетельствуют опросы, направленные издателям и рекламных агентствам.

ЕС, который с 2019 года проверяет практики Google в отношении данных, также изучает планы компании отказаться от отслеживания сторонних cookie-файлов. Власти Великобритании ведут расследование в отношении этой практики в связи с жалобами издателей.

Вестагер заверила, что ЕК будет использовать все возможные инструменты, чтобы гарантировать справедливые рыночные условия.

В январе еврокомиссар заявила, что не знает, начнут ли регуляторы официальное расследование в отношении рекламного бизнеса Google.

Google уже была оштрафована в ЕС в общей сложности на $9 млрд по результатам трех предыдущих расследований, которые показали, что компания нарушила законодательство, регулирующее ее сервис торговли, операционную систему Android и рекламный бизнес.

Теги: #расследование #google
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