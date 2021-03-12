События

18:43 12.03.2021

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

1 мин читать
Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

Полиция во второй половине дня пятницы проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" и ограничила работу отдельных подъемников, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщил агентству представитель полиции, причиной следственных действий является подозрение в несоблюдении карантинных ограничений в "красной" карантинной зоне.

По его словам, с большой вероятностью подъемники полностью прекратят работу в субботу, 13 марта.

Ранее на этой неделе на курорте "Буковель" введены дополнительные ограничения: закрыт мини-рынок, на 4-местные кресельные подъемники сначала стали пускать максимум двух, а после образования очередей – максимум трех катающихся.

Как сообщалось, после отнесения Ивано-Франковской области к "красной" карантинной зоне с 26 февраля на "Буковеле" были введены более строгие карантинные ограничения: общепит работает только на вынос, отменены массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы.

Работники курорта соблюдают масочный режим и в целом, как передает корреспондент агентства, карантинные ограничения в "Буковеле" соблюдаются. По словам постоянных посетителей и сотрудников, число отдыхающих для этого времени года небольшое, несмотря на хорошие погодные условия для катания.

Регулярное пассажирское сообщение с Ивано-Франковской областью остановлено в начале марта.

 

Теги: #буковель #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 12.03.2021
"Укрэнерго" 14 марта может начать ограничивать производителей э/э в условиях профицита

"Укрэнерго" 14 марта может начать ограничивать производителей э/э в условиях профицита

19:03 12.03.2021
Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

15:42 12.03.2021
Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 17:00 – КГГА

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 17:00 – КГГА

09:46 12.03.2021
Вход на три станции метро в центре Киева могут ограничить 14 марта из-за футбола

Вход на три станции метро в центре Киева могут ограничить 14 марта из-за футбола

14:56 11.03.2021
"УЗ" до 19 марта продлевает ограничение продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в "красных зонах"

"УЗ" до 19 марта продлевает ограничение продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в "красных зонах"

08:34 11.03.2021
В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

21:12 09.03.2021
В Эстонии вводятся масштабные ограничения из-за распространения заболеваемости коронавирусом

В Эстонии вводятся масштабные ограничения из-за распространения заболеваемости коронавирусом

09:58 06.03.2021
В Эстонии вступили в силу жесткие ограничения из-за коронавируса

В Эстонии вступили в силу жесткие ограничения из-за коронавируса

04:26 04.03.2021
Меркель представила поэтапный план снятия в Германии ограничений по COVID-19

Меркель представила поэтапный план снятия в Германии ограничений по COVID-19

08:58 03.03.2021
В Эстонии ужесточают ограничения из-за COVID-19

В Эстонии ужесточают ограничения из-за COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации в 2010 году "харьковских соглашений"

Винница переходит на "красный" уровень карантинных ограничений - горсовет

Зеленский обсудил с Нетаньяху возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" на заседании фракции в понедельник рассмотрит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование

Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

Зеленский утвердил национальную молодежную стратегию до 2030 года

В ВОЗ внесли вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС

Зеленский подписал закон о ветеринарной медицине

Ситуация с COVID-19 в Италии остается напряженной, правительство примет новые меры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА