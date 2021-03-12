События

18:19 12.03.2021

Вирус гриппа птиц распространился по северному побережью Эстонии

1 мин читать
Вирус гриппа птиц распространился по северному побережью Эстонии

Вирус гриппа птиц распространился в пяти уездах Эстонии, это показали анализы найденных на побережье мертвых птиц, сообщил эстонский портал новостей вещания.

"В основном сообщения о мертвых птицах поступали с северного побережья и Сааремаа. Вирус гриппа птиц выявлен у водоплавающих птиц в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и Хийумаа", - сказала замгендиректора сельскохозяйственно-продовольственного департамента (РТА) Хеле-Май Саммель.

РТА с целью предотвращения распространения вируса установил с 1 марта по всей Эстонии ограничения на содержание домашней птицы под открытым небом, сообщила пресс-служба департамента. В частности, введен запрет на содержание домашних уток и гусей вместе с другими птицами, а выпускать домашнюю птицу на улицу разрешено только в особых случаях и по разрешению РТА при условии, что дальнейшее пребывание птиц в закрытых помещениях угрожает их жизни и здоровью.

Теги: #птицы #эстония #грипп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 11.03.2021
В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

19:43 10.03.2021
РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

21:12 09.03.2021
В Эстонии вводятся масштабные ограничения из-за распространения заболеваемости коронавирусом

В Эстонии вводятся масштабные ограничения из-за распространения заболеваемости коронавирусом

01:27 09.03.2021
В Эстонии с 11 марта на месяц вводят локдаун из-за распространения британского штамма COVID-19

В Эстонии с 11 марта на месяц вводят локдаун из-за распространения британского штамма COVID-19

16:31 08.03.2021
Власти Эстонии планируют новые ограничения из-за британского штамма COVID-19

Власти Эстонии планируют новые ограничения из-за британского штамма COVID-19

16:19 06.03.2021
В Эстонии новый суточный антирекорд заболеваемости COVID-19 - более 1,5 тыс. случаев

В Эстонии новый суточный антирекорд заболеваемости COVID-19 - более 1,5 тыс. случаев

09:58 06.03.2021
В Эстонии вступили в силу жесткие ограничения из-за коронавируса

В Эстонии вступили в силу жесткие ограничения из-за коронавируса

12:09 05.03.2021
С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболело 8,8% населения

С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболело 8,8% населения

08:58 03.03.2021
В Эстонии ужесточают ограничения из-за COVID-19

В Эстонии ужесточают ограничения из-за COVID-19

15:34 27.02.2021
В Эстонии 300 доз вакцины от COVID-19 испортились при транспортировке

В Эстонии 300 доз вакцины от COVID-19 испортились при транспортировке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации в 2010 году "харьковских соглашений"

Винница переходит на "красный" уровень карантинных ограничений - горсовет

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" на заседании фракции в понедельник рассмотрит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование

Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

Зеленский утвердил национальную молодежную стратегию до 2030 года

В ВОЗ внесли вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА