Вирус гриппа птиц распространился по северному побережью Эстонии

Вирус гриппа птиц распространился в пяти уездах Эстонии, это показали анализы найденных на побережье мертвых птиц, сообщил эстонский портал новостей вещания.

"В основном сообщения о мертвых птицах поступали с северного побережья и Сааремаа. Вирус гриппа птиц выявлен у водоплавающих птиц в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и Хийумаа", - сказала замгендиректора сельскохозяйственно-продовольственного департамента (РТА) Хеле-Май Саммель.

РТА с целью предотвращения распространения вируса установил с 1 марта по всей Эстонии ограничения на содержание домашней птицы под открытым небом, сообщила пресс-служба департамента. В частности, введен запрет на содержание домашних уток и гусей вместе с другими птицами, а выпускать домашнюю птицу на улицу разрешено только в особых случаях и по разрешению РТА при условии, что дальнейшее пребывание птиц в закрытых помещениях угрожает их жизни и здоровью.