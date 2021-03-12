Винница переходит на "красный" уровень карантинных ограничений - горсовет

В связи с распространением заболеваемости коронавирусной инфекцией карантинные ограничения в Виннице будут усилены до "красного" уровня, сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

"Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной громаде дополнительно к противоэпидемическим мероприятиям "оранжевого" уровня, предусмотренным постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 г. № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения "красного" уровня о запрете проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", - указывается в сообщении.

Ограничения начнут действовать с субботы, 13 марта.