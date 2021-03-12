Посол Погорельцев назначен постредом Украины при Всемирной туристической организации

Президент Украины Владимир Зеленский указом №95/2021 назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Испании Сергея Погорельцева постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации, сообщается на сайте главы государства.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания Погорельцева Сергея Алексеевича постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству", - говорится в тексте указа.

Сергей Погорельцев – украинский дипломат. С июля 2020 года занимает пост посла Украины в Испании. До этого был директором департамента консульской службы МИД Украины. С июля 2012-го по октябрь 2015 года также был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Испании и по совместительству - послом Украины в княжестве Андорра с ноября 2013-го по октябрь-2015. С июля 2009-го по 2012 год занимал пост генерального консула Украины в Нью-Йорке.