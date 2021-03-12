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17:55 12.03.2021

МИД Украины приветствует продление санкций Евросоюза против России

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МИД Украины приветствует продление санкций Евросоюза против России

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Совета Европейского Союза продлить до 15 сентября 2021 года срок действия персональных санкций против 177 физических и 48 юридических лиц в связи с их действиями, угрожающими территориальной целостности и суверенитету Украины.

"Указанное решение является безоговорочным свидетельством того, что Европейский Союз остается надежным партнером Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности", - подчеркивается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

В министерстве заявляют, что Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины и вернуться к выполнению своих международно-правовых и политических обязательств. В случае, если России продолжит эскалацию агрессивных действий против Украины, санкции должны быть усилены.

 

Теги: #рф #санкции #мид
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