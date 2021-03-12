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17:14 12.03.2021

В Израиле разрабатывают механизмы для въездного вакцинного туризма

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В Израиле разрабатывают механизмы для въездного вакцинного туризма

Разрабатываются механизмы, которые позволят туристам специально приезжать в Израиль для вакцинации от COVID-19, сообщила директор компании New Life Assistance (Израиль) Карина Вайнер.

"В настоящее время в Израиле разрабатывают механизмы, которые откроют въездной вакцинный туризм. Пока вакцину могут получить только пациенты, которые по другим нозологиям приезжают на лечение в Израиль", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Вайнер, возможно, "вакцинным" туристам будут предложены специальные турпакеты, которые будут включать в себя и стоимость вакцины.

"Пока не могу сказать, какая будет стоимость. Возможно, это будет туристический пакет плюс стоимость прививки $100-200", - спрогнозировала она.

По словам Вайнер, "пока не понятно, будет ли медицинский турист приезжать в Израиль на вакцинацию дважды, для получения двух доз вакцины, или будет оставаться в Израиле до получения второй дозы".

Теги: #туризм #вакцины #израиль
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