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17:08 12.03.2021

Зеленский обсудил с Нетаньяху возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации

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Зеленский обсудил с Нетаньяху возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности рассмотрения инициативы восстановления поездок между Украиной и Израилем по "зеленым паспортам", которые в настоящее время получают израильтяне, прошедшие два этапа вакцинации.

"Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать в ускорении поставки вакцины против Covid-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья. "Зеленые паспорта" могут восстановить авиапутешествия между Украиной и Израилем. Мы готовы обсуждать эту инициативу", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.

Глава Украинского государства пригласил главу правительства Израиля посетить Украину. "Добро пожаловать на 30-ю годовщину независимости", - добавил Зеленский.

Сейчас пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.

С 7 марта в Израиле переходят к третьему этапу снятия ограничений, которые ранее вводились правительством страны для сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Многие из ограничений будут ослаблены для тех, у кого есть так называемый "зеленый паспорт" - подтверждение того, что человек сделал прививку против коронавируса двумя дозами вакцины, и со дня последнего укола прошла как минимум неделя.

По данным портала "Интерфакс-Туризм", Израиль возобновляет международный туризм с марта 2021 года, а граждане страны, которые получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи ПЦР-теста перед вылетом и после посадки.

 

Теги: #вакцинация #украина #паспорта #израиль
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