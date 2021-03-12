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16:00 12.03.2021

Присутствие США в "нормандском формате" усилит его – Кравчук

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Присутствие США в "нормандском формате" усилит его – Кравчук

Присутствие представителя Соединенных Штатов на встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, Россия) или даже полноценное включение США в этот формат, сможет заставить Россию считаться с интересами остальных сторон, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Россия имеет такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится… А единственная страна в мире, с которой она будет считаться, и Байден (президент США Джозеф Байден – ИФ) сказал, что он не позволит больше России нарушать нормы международного права в отношении Украины, пренебрегая её суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью. Таким образом, присутствие там (на встрече лидеров стран "нормандской четверки" – ИФ) Соединенных Штатов Америки могло бы дать "нормандскому формату" больше влияния и силы", - отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что на встрече обязательно должен быть официальный представитель США, независимо от того, будет ли это президент страны Джо Байден, вице-президент, госсекретарь или кто-либо другой.

Теги: #нормандский_формат #сша #кравчук
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