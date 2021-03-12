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15:42 12.03.2021

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 17:00 – КГГА

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Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 17:00 – КГГА

В связи с ухудшением погодных условий в Киеве с 17:00 пятницы въезд крупногабаритного транспорта будет временно ограничен, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"12 марта в столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах - гололедица. В связи с этим, с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

"Городская власть обращается к киевлянам с просьбой по возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий. Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы", - добавили в КГГА.

Теги: #киев #ограничения #транспорт
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