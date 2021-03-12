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15:23 12.03.2021

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции для РФ в связи с украинской ситуацией

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Совет ЕС продлил индивидуальные санкции для РФ в связи с украинской ситуацией

Совет ЕС принял решение продлить на очередные шесть месяцев действующие в отношении ряда лиц и организаций РФ ограничительные меры "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщила пресс-служба совета.

"Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам", - говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу в Брюсселе.

Эти санкции в предыдущий раз продлевались в сентябре 2020 года. Продление мер вступит в силу после опубликования в "Официальном журнале" Европейского союза.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией впервые были введены 17 марта 2014 года.

Кроме того, в качестве реакции на события в Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики и ограничительные меры.

Теги: #рф #ес #санкции
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