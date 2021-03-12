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15:07 12.03.2021

Встреча лидеров "Нормандской четверки" планируется пока на апрель - Кравчук

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Встреча лидеров "Нормандской четверки" планируется пока на апрель - Кравчук

Следующая встреча лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться уже в апреле, однако точно говорить о ее проведении рано, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в пятницу.

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где принимает участие Ермак (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак – ИФ), соответственно, Козак – советник Путина, и другие. Они как раз и решают этот главный вопрос о проведении встречи на наивысшем уровне. Планируется пока, наверное, на апрель", - отметил Кравчук.

В то же время первый президент Украины уточнил, что точно говорить о её проведении пока рано, поскольку "предвидеть позицию России очень трудно".

"Как оно будет на самом деле, сказать трудно, потому что предвидеть деятельность или позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". В рамках саммита Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе и составили итоговое коммюнике.

Вместе с тем они договорились о проведении следующей встречи в апреле 2020-го при условии выполнения всех пунктов коммюнике.

 

Теги: #планы #кравчук #встреча #нормандская_четверка
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