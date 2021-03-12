"Укравтодор" предупреждает о возможном нарушении движения транспорта на дорогах из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий возможно нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook в пятницу.

"Укравтодор" отмечает, что на большинстве территории страны порывы ветра достигнут 20 м/с, местами пройдут осадки в виде мокрого снега, на дорогах - гололедица, кроме восточной части страны. В Карпатах - порывы ветра 25-30 м/с, метель, значительный снег (первый уровень опасности - желтый).

"Советуем путешествующим планировать свои поездки с учетом прогнозов синоптиков и быть максимально внимательными за рулем соблюдая скоростной режим и безопасную дистанцию", - советует агентство.