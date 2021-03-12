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14:40 12.03.2021

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

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Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Международный аэропорт "Борисполь" и международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) работают в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию.

Как сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь" агентству "Интерфакс-Украина", рейсы осуществляются по расписанию.

"Работаем в штатном режиме, все рейсы осуществляются в рамках расписания", - сказала пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко в комментарии агентству.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 12 марта, в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный ветер, снижение температуры, снегопад.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководителям предприятий и организаций столицы с просьбой сократить в пятницу рабочий день из-за непогоды.

Теги: #киев #работа #аэропорты
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