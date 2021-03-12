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14:30 12.03.2021

Суд разрешил спецрасследование относительно двух экс-"беркутовцев", участвовавших в похищении "автомайдановцев" в 2014 г.

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Суд разрешил спецрасследование относительно двух экс-"беркутовцев", участвовавших в похищении "автомайдановцев" в 2014 г.

Печерский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении двух бывших сотрудников полка "Беркут", которое позволит стороне обвинения проводить досудебное расследование при отсутствии обвиняемых (in absentia), скрывающихся от органов следствия и суда, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Бывшие правоохранители подозреваются в превышении власти и служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц совместно с другими сотрудниками полка "Беркут" и Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в г. Киеве при пособничестве "титушек" при задержании 23 января 2014 года активистов общественного движения "Автомайдан" в г. Киеве на ул. Щорса, а также перекрестке Крепостного переулка и ул. Михаила Грушевского, причинении им телесных повреждений, повреждении их автомобилей, доставке задержанных в районные управления милиции, составлении заведомо ложных официальных документов - рапортов и предоставлении заведомо ложных показаний в качестве свидетелей (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 384 УК Украины)", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу.

В нем отмечается, что на основании заведомо ложных показаний "беркутовцев" следователями райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны 9 общественных активистов, которые были обвинены в хулиганстве.

Впоследствии следственными судьями Дарницкого и Оболонского районных судов Киева к задержанным были применены меры пресечения в виде содержание под стражей.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева предоставил разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении двух гражданских лиц, так называемых "титушек", скрывающихся от органов следствия и суда, которые вероятно участвовали в задержании активистов "Автомайдана" 23 января 2014 года, нанесении им телесных повреждений и повреждении их автомобилей.

Теги: #экс_беркутовцы #суд
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