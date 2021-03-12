Зеленский пригласил президента Австрии присоединиться к Крымской платформе и к участию в праздновании годовщины независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Австрии Александра Ван дер Беллена присоединиться к Крымской платформе и принять участие в праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

"Благодарен президенту Австрии Александру Ван дер Беллену за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Благодарен за то, что вы согласны помочь ускорить получение вакцины в Украине в соответствии с COVAX . Примите приглашение на празднование 30-летия независимости Украины и приглашение присоединиться к Крымской платформе", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в пятницу.

Как позже сообщила пресс-служба главы государства, в телефонном разговоре президентов основное внимание было уделено мерам, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усилению защиты граждан.

Также Зеленский подчеркнул важность солидарного распределения сертифицированных вакцин. В свою очередь Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX.

"По моему мнению, самое важное - чтобы эта вакцина была качественной и эффективной. Чем быстрее Украина будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить прививки в нашей стране", - сказал Зеленский

Помимо этого, стороны согласились, что международные санкции против РФ должны сохраниться до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.