События

14:29 12.03.2021

Зеленский пригласил президента Австрии присоединиться к Крымской платформе и к участию в праздновании годовщины независимости Украины

1 мин читать
Зеленский пригласил президента Австрии присоединиться к Крымской платформе и к участию в праздновании годовщины независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Австрии Александра Ван дер Беллена присоединиться к Крымской платформе и принять участие в праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

"Благодарен президенту Австрии Александру Ван дер Беллену за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Благодарен за то, что вы согласны помочь ускорить получение вакцины в Украине в соответствии с COVAX . Примите приглашение на празднование 30-летия независимости Украины и приглашение присоединиться к Крымской платформе", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в пятницу.

Как позже сообщила пресс-служба главы государства, в телефонном разговоре президентов основное внимание было уделено мерам, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усилению защиты граждан.

Также Зеленский подчеркнул важность солидарного распределения сертифицированных вакцин. В свою очередь Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX.

"По моему мнению, самое важное - чтобы эта вакцина была качественной и эффективной. Чем быстрее Украина будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить прививки в нашей стране", - сказал Зеленский

Помимо этого, стороны согласились, что международные санкции против РФ должны сохраниться до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

 

Теги: #приглашение #зеленский #австрия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 12.03.2021
Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав и свобод защитников Украины

Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав и свобод защитников Украины

15:50 11.03.2021
Трагедии на "Фукусима-1" и ЧАЭС не должны повториться – Зеленский

Трагедии на "Фукусима-1" и ЧАЭС не должны повториться – Зеленский

12:56 11.03.2021
Меморандум ВИЭ-ассоциаций с правительством по долгам выполнен на треть, Зеленского просят вмешаться

Меморандум ВИЭ-ассоциаций с правительством по долгам выполнен на треть, Зеленского просят вмешаться

19:57 10.03.2021
Верховная Рада рассмотрит на пленарной неделе законопроект о легализации электронных паспортов украинцев в приложении "Дия"

Верховная Рада рассмотрит на пленарной неделе законопроект о легализации электронных паспортов украинцев в приложении "Дия"

19:57 09.03.2021
Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

19:08 09.03.2021
Зеленский планирует в текущем году посетить Вильнюс для участия в конференции по вопросам реформ в Украине – Жовква

Зеленский планирует в текущем году посетить Вильнюс для участия в конференции по вопросам реформ в Украине – Жовква

18:01 09.03.2021
Зеленский наградил Ирину Дерюгину, Валентину и Виту Семеренко орденом "За заслуги" II и III степени

Зеленский наградил Ирину Дерюгину, Валентину и Виту Семеренко орденом "За заслуги" II и III степени

17:11 09.03.2021
Вручение Шевченковской премии состоится 20 мая - Зеленский

Вручение Шевченковской премии состоится 20 мая - Зеленский

15:13 09.03.2021
Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге

Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге

14:41 09.03.2021
Главным ответом на Covid-19 является вакцинация, а не локдаун - Зеленский

Главным ответом на Covid-19 является вакцинация, а не локдаун - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинцев не было на борту судна, на которое напали пираты в Гвинейском заливе – МИД

"Укравтодор" предупреждает о возможном нарушении движения транспорта на дорогах из-за непогоды

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

В Киеве за сутки выявили 896 зараженных коронавирусом, заполненность коек в столичных COVID-больницах 57%

Мэр Киева предложил руководителям предприятий и организаций сократить рабочий день из-за непогоды

ПОСЛЕДНЕЕ

Виолетта Лабазюк обратилась к депутатам с инициативой усовершенствования законодательства о высшем образовании

Украинцев не было на борту судна, на которое напали пираты в Гвинейском заливе – МИД

"Укравтодор" предупреждает о возможном нарушении движения транспорта на дорогах из-за непогоды

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

В Ровенской области СБУ предотвратила контрабанду 260 кг янтаря почти на 2 млн грн

Суд разрешил спецрасследование относительно двух экс-"беркутовцев", участвовавших в похищении "автомайдановцев" в 2014 г.

Ткаченко предложил провести публичную дискуссию из-за открытия клуба спортивного покера в Доме профсоюзов

Горнолыжные курорты мира понесли значительные финансовые потери из-за ковидных ограничений

Меркель примет участие в открытии четвертого немецко-украинского форума

Ткаченко призвал политических и общественных деятелей к участию в акции по популяризации вакцинации от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА