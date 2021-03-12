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13:50 12.03.2021

Меркель примет участие в открытии четвертого немецко-украинского форума

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Меркель примет участие в открытии четвертого немецко-украинского форума

Канцлер Германии Ангела Меркель выступит в начале четвертого украинско-немецкого экономического форума, который пройдет 19 марта.

"Вместе с высокопоставленными спикерами из Украины и Германии мы хотим поднять актуальные темы и выставить их на обсуждение в нескольких панелях. Президент Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Эрик Швейцер откроет конференцию вместе с федеральным канцлером Ангелой Меркель и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - говорится в программе форума.

Выступление Меркель запланировано на 10:00 в пятницу, 19 марта.

Как отмечают организаторы, немецко-украинский бизнес-форум служит платформой для обсуждения и развития экономических отношений между Германией и Украиной. Он предназначен для лиц, принимающих решения в сфере бизнеса и политики в Германии и Украине. В связи с пандемией коронавируса форум будет проходить в цифровом формате с прямой трансляцией из Дома немецкого бизнеса в Берлине.

Посольство Украины в Германии сообщило, что в рамках форума международные специалисты наивысшего уровня в четырех последовательных панелях будут дискутировать на темы промышленного развития и диджитализации, энергетики и возобновляемых источников энергии, пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также логистики и инфраструктуры. К участию в дискуссии приглашены украинские министры из вышеупомянутых отраслей, а также представители немецкой политики и международной экономики.

Форум организован Кабинетом министров Украины, UkraineInvest, посольством Украины в Германии совместно с Ассоциацией торгово-промышленных палат Германии (DIHK), Немецко-украинской торгово-промышленной палатой (AHK Ukraine) и Восточным комитетов немецкой экономики (OA).

Теги: #украина #меркель #форум
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