Ткаченко призвал политических и общественных деятелей к участию в акции по популяризации вакцинации от COVID-19

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает политиков, звезд шоу-бизнеса и общественных деятелей принять участие в промоции вакцинации от COVID-19.

"Призываю украинских политиков, звезд и общественных деятелей принять участие в промоции вакцинации. Это важно! Чем больше информации о безопасности вакцинации, тем больше здоровых украинцев. Поэтому регистрируйтесь в очереди на вакцинацию через "Дия" и будьте здоровы", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр добавил, что через сутки после прививки вакциной Covishield чувствует себя хорошо.

"Утром уже на работе. Никаких симптомов какого-либо недомогания нет. Давление 120 на 80. Температура 36,2", - добавил он.

Как сообщалось, 11 марта Ткаченко вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".