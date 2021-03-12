События

13:42 12.03.2021

Ткаченко призвал политических и общественных деятелей к участию в акции по популяризации вакцинации от COVID-19

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Ткаченко призвал политических и общественных деятелей к участию в акции по популяризации вакцинации от COVID-19

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает политиков, звезд шоу-бизнеса и общественных деятелей принять участие в промоции вакцинации от COVID-19.

"Призываю украинских политиков, звезд и общественных деятелей принять участие в промоции вакцинации. Это важно! Чем больше информации о безопасности вакцинации, тем больше здоровых украинцев. Поэтому регистрируйтесь в очереди на вакцинацию через "Дия" и будьте здоровы", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр добавил, что через сутки после прививки вакциной Covishield чувствует себя хорошо.

"Утром уже на работе. Никаких симптомов какого-либо недомогания нет. Давление 120 на 80. Температура 36,2", - добавил он.

Как сообщалось, 11 марта Ткаченко вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

 

Теги: #ткаченко #вакцинация #призыв
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