События

15:07 12.03.2021

Виолетта Лабазюк обратилась к депутатам с инициативой усовершенствования законодательства о высшем образовании

2 мин читать
Виолетта Лабазюк обратилась к депутатам с инициативой усовершенствования законодательства о высшем образовании

В Украине необходимо усовершенствовать законодательство о высшем образовании в части обеспечения 1-го рабочего места для выпускников вузов.

С такой инициативой обратилась председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и делегации народных депутатов во время круглого стола в Хмельницком университете управления и права им. Леонида Юзькова.

"В первую очередь сегодня важно усовершенствовать законодательство о высшем образовании в части обеспечения 1-го рабочего места для выпускников вузов. Молодому специалисту трудно найти работу без опыта и это вызывает колоссальный отток разумной и талантливой молодежи, задача которой развивать страну, ее экономику, медицину, науку, образование и бизнес", - говорится в заметке Лабазюк в Facebook.

Также Лабазюк отметила, что пока в Украине не урегулируют все пробелы в образовательной сфере на законодательном уровне и не наладят процесс трудоустройства студентов, до тех пор молодежь все активнее будет покидать родину в поисках лучшей судьбы и перспектив развития.

Среди приоритетов Лабазюк отметила налаживание сотрудничества образовательных учреждений с работодателями с целью создания учебной среды и дальнейшего трудоустройства выпускников.

Руководительница облсовета также добавила, что образование - это одна из тех базовых сфер, от которой зависит развитие современного прогрессивного государства и нации, и на данном этапе эта отрасль требует понятного и прогнозируемого финансирования и создание условий для предпринимателей инвестировать в нее.

Спикер Разумков поддержал инициативу Лабазюк и обратился в облсовет и областной администрации со встречной инициативой создать достаточно количество рабочих мест, чтобы согласно уже измененному законодательству, обеспечить выпускников 1-м рабочим местом.

Источник: Gazeta.ua \ Facebook

 

Теги: #разумков #лабазюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:38 09.03.2021
Парламентская реформа продолжается - Разумков

Парламентская реформа продолжается - Разумков

08:51 05.03.2021
Разумков и Кулеба соболезнуют в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью турецких военных

Разумков и Кулеба соболезнуют в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью турецких военных

10:30 03.03.2021
Разумков находится в отпуске в связи со смертью родственницы

Разумков находится в отпуске в связи со смертью родственницы

11:30 26.02.2021
Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

19:01 24.02.2021
Дмитрий Разумков: украинский парламент должен оставаться точкой стабильности, равновесия и баланса

Дмитрий Разумков: украинский парламент должен оставаться точкой стабильности, равновесия и баланса

17:59 24.02.2021
Парламент должен оставаться точкой стабильности и равновесия – Разумков

Парламент должен оставаться точкой стабильности и равновесия – Разумков

17:46 24.02.2021
Разумков не видит оснований для внеочередных парламентских выборов

Разумков не видит оснований для внеочередных парламентских выборов

17:30 24.02.2021
Разумков считает высокими шансы на принятие закона о КС с учетом мнения Венецианской комиссии

Разумков считает высокими шансы на принятие закона о КС с учетом мнения Венецианской комиссии

17:21 24.02.2021
Разумков сомневается, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в парламенте

Разумков сомневается, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в парламенте

16:40 24.02.2021
Разумков предлагает внести изменения в закон о санкциях

Разумков предлагает внести изменения в закон о санкциях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинцев не было на борту судна, на которое напали пираты в Гвинейском заливе – МИД

"Укравтодор" предупреждает о возможном нарушении движения транспорта на дорогах из-за непогоды

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

В Киеве за сутки выявили 896 зараженных коронавирусом, заполненность коек в столичных COVID-больницах 57%

Мэр Киева предложил руководителям предприятий и организаций сократить рабочий день из-за непогоды

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцев не было на борту судна, на которое напали пираты в Гвинейском заливе – МИД

"Укравтодор" предупреждает о возможном нарушении движения транспорта на дорогах из-за непогоды

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

В Ровенской области СБУ предотвратила контрабанду 260 кг янтаря почти на 2 млн грн

Суд разрешил спецрасследование относительно двух экс-"беркутовцев", участвовавших в похищении "автомайдановцев" в 2014 г.

Зеленский пригласил президента Австрии присоединиться к Крымской платформе и к участию в праздновании годовщины независимости Украины

Ткаченко предложил провести публичную дискуссию из-за открытия клуба спортивного покера в Доме профсоюзов

Зеленский создал Консультативный совет для обеспечения прав и свобод защитников Украины

Горнолыжные курорты мира понесли значительные финансовые потери из-за ковидных ограничений

Меркель примет участие в открытии четвертого немецко-украинского форума

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА