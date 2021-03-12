США и Китай останутся сверхдержавами в 2030 г., однако воспринимаются в мире основным дестабилизирующим фактором - опрос

США и Китай, которые являются крупнейшими сверхдержавами сейчас, как ожидается, останутся ими и в следующем десятилетии, и в то же время воспринимаются в мире как основной дестабилизирующий фактор, свидетельствуют результаты нового глобального исследования восприятия сверхдержав и их политики, проведенного Международной ассоциацией Гэллап в конце 2020 года.

В частности, 59% всех опрошенных указали, что Китай будет сверхдержавой в мире в 2030 году, в то время как 25% - что не будет. 55% украинцев считают, что Китай будет сверхдержавой, а 27% - что нет.

56% людей во всем мире соглашаются, что в 2030 году США останутся сверхдержавой, а 28% - нет. В Украине 36% респондентов отметили, что США будут сверхдержавой в мире в 2030 году, а 43% придерживаются противоположного мнения.

43% респондентов во всем мире считают, что Россия в ближайшем будущем будет одной из сверхдержав, 38% - что нет. В Украине 66% указали, что Россия не будет сверхдержавой, и только 17% ответили, что будет.

По мнению 48% мирового населения, Япония станет сверхдержавой до 2030 года. 31% опрошенных отметили, что не будет. В Украине 47% считают, что Япония станет сверхдержавой, а 33% - что нет.

Наименее ожидаемой сверхдержавой будущего является Индия. Только 16% респондентов видят Индию ключевым игроком на международной арене через 10 лет. 63% указали, что Индия не будет таковой. В Украине 79% не поддержали мнение, что Индия станет сверхдержавой через 10 лет, и лишь 5% украинцев считают, что она будет таковой.

Большинство людей во всем мире не ожидают, что Великобритания будет сверхдержавой в конце текущего десятилетия. Такой точки зрения придерживается 55% респондентов. 25% согласились с тем, что Великобритания будет одной из сверхдержав. 54% украинцев отметили, что Великобритания не будет сверхгосударством, а 29% считают, что будет.

46% респондентов во всем мире разделяют мнение, что ЕС тоже не будет оставаться мировой сверхдержавой, 32% опрошенных верят в обратное. В Украине 51% указал, что ЕС не будет сверхдержавой, 28% - что будет.

Соединенные Штаты воспринимаются как наиболее дестабилизирующая сила. Так считают 52% респондентов во всем мире. 33% разделяет противоположное мнение. В Украине оценка роли США лучше, чем средняя по миру, 39% украинцев считают политику США стабилизирующей, 36% - дестабилизирующей.

47% людей во всем мире ответили, что считают политику РФ дестабилизирующей, а 32% - стабилизирующей. В Украине отрицательный показатель один из самых высоких - 71%, и лишь 12% опрошенных украинцев считают роль РФ стабилизирующей.

47% оценивают политику Китая, как дестабилизирующую, а 32% - как стабилизирующую. Среди украинцев 29% ответили, что политика Китая - дестабилизирующая, 35% - стабилизирующая и 36% не определились с ответом.

ЕС является единственной сверхдержавой, которую сейчас оценивают в мире как скорее стабилизирующую силу. 42% указали, что роль ЕС стабилизирующая, 33% - дестабилизирующая. В Украине положительная оценка роли ЕС выше - 50%, и лишь 25% выражают противоположное мнение.

Опрос охватывает 45 стран и территорий мира и более 42 тыс. взрослых граждан, что составляет около 2/3 населения мира.

В Украине исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Опрос проведен в начале декабря 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.