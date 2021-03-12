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12:33 12.03.2021

В Киеве из-за коронавируса на карантин закрыли две школы

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В Киеве из-за коронавируса на карантин закрыли две школы

Из-за роста числа зараженных коронавирусом участников образовательного процесса в столице закрыли на карантин две школы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в пятницу.

"Из-за роста заболеваемости коронавирусом, мы были вынуждены полностью закрыть на карантин две школы в столице", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что на дистанционном обучении сейчас находятся 460 классов в 182 школах города.

"Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 576. Также болеют 352 педагога. В детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 92 группы в 72 садах. Наполненность детей в садиках - почти 50 процентов", - резюмировал мэр.

Теги: #киев #карантин #школы
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