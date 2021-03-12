Комиссия по регулированию азартных игр согласовала две лицензии для казино в отелях Львова и Одессы

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензий на проведение азартных игр в игральных заведениях казино для ООО "Нибула Геймс" (Киев) – во львовском "Гранд Отеле", а также для ООО "Примум" (Киев) - в одесском отеле "Гагарин".

Об этом свидетельствуют решения от 11 марта на сайте комиссии.

Согласно законодательству, стоимость лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино составляет 30 тыс. минимальных заработных плат, или 180 млн грн (для Киева - 60 тыс. м.з.п., или 360 млн грн).

ООО "Нибула Геймс" зарегистрирована 18 октября 2019 года, уставный капитал - 30 тыс. грн, свидетельствуют данные системы YouControl.

ООО "Примум" зарегистрировано 12 декабря 2020 года, уставный капитал - 30 тыс. грн.

Согласно информации YouControl, основателями обеих компаний и владельцами их в равных правах являются АО "ЮА Девелопмент" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Успешный". Они также являются основателями и владельцами ООО "Фьорст Элемент", которое получило лицензию на проведение игр онлайн-казино.