В Украине ветер утихнет в субботу, потеплеет

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый и влажный воздух, продолжающий поступать с Западной Европы, поэтому ожидается повышение температуры, особенно днем; атмосферный фронт принесет осадки в большинство областей, кроме запада и крайнего востока, а ветер немного утихнет.

Ночью в Украине, кроме западных и большинства восточных областей, мокрый снег, днем без существенных осадков, только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях дождь.

Ночью и утром на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза до, днем 4-9° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 10-12° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве в ночь на субботу мокрый снег, на дорогах местами гололедица, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 марта самая высокая температура днем была +17,3 в 2001г., самая низкая ночью -21,2 в 1928г.

В ночь на воскресенье в юго-восточной части небольшой мокрый снег, днем на крайнем западе небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром на дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер юго-западный и южный, 7-12 м / с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами порывы 15-20 м / с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла, на Левобережье 3-8°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.