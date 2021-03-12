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11:57 12.03.2021

Развлекательным учреждениям в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина - мэр

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Развлекательным учреждениям в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина - мэр

Развлекательные учреждения Тернополя, которые нарушают карантинные ограничения, ожидает отключение воды, отопления и других коммуникаций, заявил мэр города Сергей Надал.

"В последнее время есть очень много информации от контролирующих органов, что многие субъекты хозяйствования в нашем городе, особенно те, которые имеют развлекательные заведения, ночные заведения, которые имеют право на ночную торговлю, нарушают карантинные требования, тем самым создавая угрозу распространения инфекции", - отметил Надал в видеообращении, обнародованном в Facebook.

Он подчеркнул, что правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений этими учреждениями. Также к этой работе поручено присоединиться управлению торговли и управлению ЖКХ.

"В случае необходимости, таким учреждениям, если будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, которые будут предоставлены, будет идти речь об отключении воды, работы канализации, тепла и других сетей", - резюмировал мэр Тернополя.

Он добавил, что отключения коммуникаций - это вынужденные меры для того, чтобы избежать распространения коронавируса в городе и не допустить введения "красной" зоны карантина в регионе.

 

Теги: #карантин #тернополь #нарушения
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