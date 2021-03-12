Госэтнополитики развивает сотрудничество с Советом Евангельских протестантских церквей Украины

Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести развивает сотрудничество с Советом Евангельских протестантских церквей Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества центрального органа исполнительной власти с протестантскими религиозными организациями. Глава Госэтнополитики проинформировала членов Совета о работе Службы в направлении унификации и прозрачности предоставления административных услуг религиозным организациям", - говорится в сообщении, обнародованном по результатам заседания Совета Евангельских протестантских церквей Украины, в котором принимала участие глава Госэтнополитики Елена Богдан.

Отмечается, что глава ведомства подчеркнула важность взаимодействия с религиозными организациями в этих процессах и пригласила членов Совета Евангельских протестантских церквей участвовать в этих направлениях работы.