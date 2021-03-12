События

10:21 12.03.2021

Госэтнополитики развивает сотрудничество с Советом Евангельских протестантских церквей Украины

1 мин читать
Госэтнополитики развивает сотрудничество с Советом Евангельских протестантских церквей Украины

Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести развивает сотрудничество с Советом Евангельских протестантских церквей Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества центрального органа исполнительной власти с протестантскими религиозными организациями. Глава Госэтнополитики проинформировала членов Совета о работе Службы в направлении унификации и прозрачности предоставления административных услуг религиозным организациям", - говорится в сообщении, обнародованном по результатам заседания Совета Евангельских протестантских церквей Украины, в котором принимала участие глава Госэтнополитики Елена Богдан.

Отмечается, что глава ведомства подчеркнула важность взаимодействия с религиозными организациями в этих процессах и пригласила членов Совета Евангельских протестантских церквей участвовать в этих направлениях работы.

Теги: #церкви #госэтнополитики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:54 11.03.2021
Апелляционный суд оставил в силе назначение Богдан главой Госэтнополитики, истец подал кассацию

Апелляционный суд оставил в силе назначение Богдан главой Госэтнополитики, истец подал кассацию

02:22 20.12.2020
Митрополит Епифаний об объединении УГКЦ и ПЦУ: Это вопрос будущего

Митрополит Епифаний об объединении УГКЦ и ПЦУ: Это вопрос будущего

15:05 24.11.2020
Глава Госэтнополитики Елена Богдан: В вопросах карантина мы за заблаговременное планирование в диалоге с религиозными сообществами

Глава Госэтнополитики Елена Богдан: В вопросах карантина мы за заблаговременное планирование в диалоге с религиозными сообществами

12:26 24.11.2020
Глава Госэтнополитики: нам хотелось бы большей координации с властями в некоторых вопросах карантина

Глава Госэтнополитики: нам хотелось бы большей координации с властями в некоторых вопросах карантина

11:35 24.11.2020
Глава Госэтнополитики видит диспропорцию между регулированием светских и религиозных мероприятий в период "карантина выходного дня"

Глава Госэтнополитики видит диспропорцию между регулированием светских и религиозных мероприятий в период "карантина выходного дня"

10:55 24.11.2020
Окружной админсуд отказал признать противоправным назначение Елены Богдан главой Госэтнополитики

Окружной админсуд отказал признать противоправным назначение Елены Богдан главой Госэтнополитики

10:43 24.11.2020
Глава Госэтнополитики заявляет, что полное формирование Службы состоится в январе 2021 года, но финансирования недостаточно

Глава Госэтнополитики заявляет, что полное формирование Службы состоится в январе 2021 года, но финансирования недостаточно

19:14 02.06.2020
Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

20:32 20.05.2020
В Швейцарии разрешили с 28 мая крестить детей и проводить венчания в церквях

В Швейцарии разрешили с 28 мая крестить детей и проводить венчания в церквях

19:20 07.05.2020
Итальянским католикам позволят ходить в церкви с 18 мая

Итальянским католикам позволят ходить в церкви с 18 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество пациентов с COVID-19 в Ивано-Франковской области с начала года выросло в 4 раза

В Украине за сутки почти 13 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 630 человек

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада ожидает, что Зеленский вскоре внесет законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

Количество пациентов с COVID-19 в Ивано-Франковской области с начала года выросло в 4 раза

Шкарлет в годовщину карантина: несмотря на фейки, мы смогли достойно выработать алгоритм работы на дистанционном обучении

Вход на три станции метро в центре Киева могут ограничить 14 марта из-за футбола

Командующие Нацгвардии Украины и Калифорнии обсудили основные направления сотрудничества

Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в Днепропетровской области

Число заражений COVID-19 в мире превысило 118,5 млн, число жертв - 2,62 млн

Украинские моряки, спасенные с Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы

В Украине за сутки почти 13 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 630 человек

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА