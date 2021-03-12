Вход на три станции метро в центре Киева могут ограничить 14 марта из-за футбола

В воскресенье, 14 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" вечером футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов) возможны некоторые изменения в работе трех станций метро, сообщает КП "Киевский метрополитен".

"В воскресенье, 14 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и Десна" (Чернигов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении метро в Фейсбуке.

Так, после окончания игры, с целью обеспечения надлежащего и безопасного перевозки пассажиров, возможно ограничение (не закрытие) на вход к станциям "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".