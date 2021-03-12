Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в Днепропетровской области

Один человек погиб на пожаре в с.Каменское, Никопольского района (Днепропетровская обл.), еще два пострадавших госпитализированы, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба на сайте ГСЧС, информация о пожаре поступила 12-го марта в 5:35. По прибытию к месту вызова установлено, что пожар возник в одноэтажном жилом доме, горело внутри помещения.

"Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни, 1964 года рождения. Также на пожаре пострадали два человека: мужчина, 1966 года рождения, и женщина (хозяйка дома), 1957 года рождения, которые до прибытия пожарно-спасательных подразделений вышли из дома самостоятельно. После осмотра работниками экстренной медицинской помощи мужчину и женщину с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали в Никопольскую центральную районную больницу", – сказано в сообщении.

Огнем уничтожено домашнее имущество внутри частного жилого дома на площади 12 кв. м. Пожар локализован в 5:55 и ликвидирован в 6:25. К ликвидации пожара привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в области.