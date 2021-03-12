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08:33 12.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 118,5 млн, число жертв - 2,62 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 118,5 млн, число жертв - 2,62 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 118 млн 569 тыс. 219, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 629 тыс. 357, выздоровели около 93 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 283 тыс. 988 инфицированных COVID-19, зафиксировано 530 тыс. 713 летальных исхода, излечились около 20 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 308 тыс. 846, число скончавшихся - 158 тыс. 306, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 177 тыс. 717 заболевших, из них умерли 272 тыс. 889 человек, вылечились более 9,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 338,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 636 человек, Индии - 114, Бразилии - 1 тыс. 279.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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