События

08:18 12.03.2021

В Украине за сутки почти 13 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 630 человек

2 мин читать
В Украине за сутки почти 13 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 630 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 4 630 человек, умерло 230 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 843 человека; летальных случаев - 230; выздоровело – 4 630 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 438 468 человек, 27 915 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 214 876 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г.Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:33 12.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 118,5 млн, число жертв - 2,62 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 118,5 млн, число жертв - 2,62 млн

00:46 12.03.2021
На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса

На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса

20:47 11.03.2021
В Португалии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до конца марта

В Португалии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до конца марта

19:41 11.03.2021
В Молдове зафиксированы рекорды по суточному числу заболевших и умерших от COVID-19

В Молдове зафиксированы рекорды по суточному числу заболевших и умерших от COVID-19

19:17 11.03.2021
Подозрение на тромбоз у привившегося вакциной AstraZeneca выявлено в Нидерландах

Подозрение на тромбоз у привившегося вакциной AstraZeneca выявлено в Нидерландах

13:01 11.03.2021
Глава института Роберта Коха: В Германии началась третья волна коронавируса

Глава института Роберта Коха: В Германии началась третья волна коронавируса

11:32 11.03.2021
В Киеве за сутки выявлены 853 новых случая Covid-19 – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 853 новых случая Covid-19 – Кличко

08:34 11.03.2021
В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

08:20 11.03.2021
В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

19:14 10.03.2021
Черногория просит срочной помощи у ЕС для борьбы с COVID-19

Черногория просит срочной помощи у ЕС для борьбы с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

СНБО продлил санкции против двух российских банков на три года – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в Днепропетровской области

Украинские моряки, спасенные с Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Спасатели ликвидировали пожар дома для престарелых в Киеве, эвакуировано 80 человек

Все взрослое население США должно получить доступ к вакцине от COVID-19 к началу мая – Байден

Японская компания объявила о начале производства вакцины AstraZeneca

США намерены решать иранскую ядерную проблему силами дипломатии - Белый дом

В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник российского производства

Вакцина Novavax на 86% эффективна против британского штамма COVID-19

Офис генпрокурора предупредил незаконную передачу в пользование литиевого месторождения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА