В Украине за сутки почти 13 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 630 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 4 630 человек, умерло 230 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 843 человека; летальных случаев - 230; выздоровело – 4 630 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 438 468 человек, 27 915 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 214 876 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г.Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.