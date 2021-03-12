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07:58 12.03.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

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С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

С начала текущих суток пятницы российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины в районе Песок. За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела, в результате которых ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

За прошедшие сутки, 11 марта, в районе проведения ООС противник 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от Пищевика, противник открывал огонь в сторону украинских позиций с автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки - из стрелкового оружия.

Российские наемники обстреляли позиции украинских военных неподалеку Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие. "Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на действия противника украинскими военными открывался адекватный ответ.

Кроме того, в штабе ООС отмечают, что целью действий российских наемников на Донбассе как и в предыдущие дни, было провоцирование ВСУ на открытие ответного огня и дальнейшего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий. В частности, противник совершил ряд провокаций в районе Золотое 4 и Новозвановка Луганской области, которые "были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности".

"В итоге, создана искусственная напряженность вокруг участка разведения Золотое, в рамках которой российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ", – констатировали украинские военные.

Теги: #оос #сводка
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