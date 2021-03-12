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07:21 12.03.2021

Все взрослое население США должно получить доступ к вакцине от COVID-19 к началу мая – Байден

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Все взрослое население США должно получить доступ к вакцине от COVID-19 к началу мая – Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в своем обращении к нации заявил, что все взрослое население США должно иметь возможность вакцинироваться от коронавируса к 1 мая текущего года.

"Первое. Все взрослое население Америки старше 18 лет должно иметь доступ к вакцине к 1 мая", - заявил Байден.

Для этого, по его словам, будет делаться до 2 млн прививок в день. "За первые 60 дней моего пребывания у власти населению США будут введены 100 млн доз вакцин", - отметил Байден, подчеркнув, что "этого нет ни в одной другой стране мира".

Президент пообещал также расширить сеть прививочных пунктов и более широко информировать о том, где они находятся.

Он в очередной раз призвал всех американцев соблюдать методы социальной гигиены, носить маски, которые он назвал "самыми простыми вещами для спасения жизней".

Байден отметил высокую смертность от коронавирусной инфекции в США, повторив, что число жертв от COVID-19 превысило число американцев, погибших во время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме.

Теги: #президент #сша #задача #вакцинация
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