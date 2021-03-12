США намерены решать иранскую ядерную проблему силами дипломатии - Белый дом

США считают, что дипломатия дает больше всего шансов на урегулирование иранской ядерной проблемы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы (США - ИФ) ясно выразились, что, по нашему мнению, лучший способ двигаться вперед - дипломатия", - сказала она на брифинге.

"Стратегия состоит в том, чтобы работать в тесной координации с европейскими партнерами, которые продолжают быть ключевыми членами шестерки международных посредников (при заключении ядерного соглашения с Ираном - ИФ), так же как Россия и Китай. (...) Мы надеемся, что впереди дипломатический путь", - добавила Псаки.

По ее словам, в Вашингтоне считают дипломатию и способом для расширения рамок Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, чтобы учесть другие региональные вопросы, вызывающие обеспокоенность США.

При этом Псаки добавила, что США знакомы с беспокойством Израиля в отношении Ирана, поэтому Вашингтон тесно взаимодействует по этой теме с Израилем.

В июле 2015 года шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили СВПД по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Новая администрация США выразила готовность вернуться в СВПД, если Иран в полном объеме будет соблюдать условия сделки. Тегеран же заявил, что первый шаг должен сделать Вашингтон.

Так, иранский чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил телеканалу "Пресс-ТВ", что Тегеран в ближайшем будущем еще больше сократит свои обязательства по СВПД, если США не отменят антииранские санкции.