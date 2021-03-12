События

05:44 12.03.2021

США намерены решать иранскую ядерную проблему силами дипломатии - Белый дом

2 мин читать
США намерены решать иранскую ядерную проблему силами дипломатии - Белый дом

США считают, что дипломатия дает больше всего шансов на урегулирование иранской ядерной проблемы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы (США - ИФ) ясно выразились, что, по нашему мнению, лучший способ двигаться вперед - дипломатия", - сказала она на брифинге.

"Стратегия состоит в том, чтобы работать в тесной координации с европейскими партнерами, которые продолжают быть ключевыми членами шестерки международных посредников (при заключении ядерного соглашения с Ираном - ИФ), так же как Россия и Китай. (...) Мы надеемся, что впереди дипломатический путь", - добавила Псаки.

По ее словам, в Вашингтоне считают дипломатию и способом для расширения рамок Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, чтобы учесть другие региональные вопросы, вызывающие обеспокоенность США.

При этом Псаки добавила, что США знакомы с беспокойством Израиля в отношении Ирана, поэтому Вашингтон тесно взаимодействует по этой теме с Израилем.

В июле 2015 года шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили СВПД по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Новая администрация США выразила готовность вернуться в СВПД, если Иран в полном объеме будет соблюдать условия сделки. Тегеран же заявил, что первый шаг должен сделать Вашингтон.

Так, иранский чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил телеканалу "Пресс-ТВ", что Тегеран в ближайшем будущем еще больше сократит свои обязательства по СВПД, если США не отменят антииранские санкции.

Теги: #сша #иран #дипломатия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:37 12.03.2021
Вакцина Novavax на 86% эффективна против британского штамма COVID-19

Вакцина Novavax на 86% эффективна против британского штамма COVID-19

21:23 11.03.2021
Байден подписал пакет мер по поддержке экономики США в размере $1,9 трлн

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики США в размере $1,9 трлн

20:29 11.03.2021
США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

20:07 11.03.2021
Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине - Волкер

Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине - Волкер

10:10 11.03.2021
Сенат утвердил Меррика Гарланда генпрокурором США

Сенат утвердил Меррика Гарланда генпрокурором США

10:09 11.03.2021
США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока-2" - Блинкен

США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока-2" - Блинкен

05:42 11.03.2021
Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

02:37 11.03.2021
Россия в последние годы активизировалась на Кубе, считает Блинкен

Россия в последние годы активизировалась на Кубе, считает Блинкен

23:59 10.03.2021
США приобретут еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

США приобретут еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

22:28 10.03.2021
США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2"

США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

СНБО продлил санкции против двух российских банков на три года – Данилов

Аваков анонсировал реформу гидрометеорологической службы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник российского производства

Офис генпрокурора предупредил незаконную передачу в пользование литиевого месторождения

Глава МИД Великобритании обсудил с коллегами из стран Северной Европы Россию и Китай

На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса

Санкционный список ЕС за нарушения прав человека пополнится лицами из РФ, КНР, КНДР и еще ряда стран

Более 500 млн евро намерена выделить Еврокомиссия на здравоохранение 17 странам ЕС и трем государствам-кандидатам

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

ЕС продлил до конца июня порядок выдачи разрешений на экспорт вакцин из-за задержек поставок в страны союза

В Португалии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до конца марта

Львовские школы не перейдут на дистанционное обучение как минимум до 16 марта – горсовет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА