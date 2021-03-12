В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник российского производства

В Донецкой области украинскими военнослужащими обнаружен беспилотный летательный аппарат с маркировкой российского производства, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

"Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС на территории Донецкой области военными обнаружено беспилотное воздушное судно, которое использовалось представителями незаконных вооруженных формирований РФ для сбора информации о Вооруженных силах Украины. В ходе осмотра беспилотного воздушного судна на поврежденной аккумуляторной батарее обнаружена голографическая наклейка с надписью "ФСБ РФ 704". По предварительным данным, обнаруженный аппарат изготовлен российским производителем "ZALA AERO", – говорится в сообщении на сайте Офиса в четверг.

В ОГ подчеркнули, что БПЛА в качестве вещественного доказательства приобщен к материалам уголовного производства по ч.2 ст.147, ч.ч.2, 3 ст.258, ч.2 ст.372, ч.ч.1, 2 ст.438 (захват заложников, совершение террористического акта, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны) УК Украины

Следствие продолжается.

Справка: группа компаний "ZALA AERO" - российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов, которые способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.