Вакцина Novavax на 86% эффективна против британского штамма COVID-19

Вакцина Novavax на 96% эффективна в предотвращении случаев, вызванных первоначальной версией коронавируса, и на 86% - британским вариантом COVID-19, следует из данных третьей фазы испытания препарата в Великобритании, распространённых компанией.

В исследовании приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, уточняет Novavax.

Последние данные показали, что вакцина эффективна на 96% против исходного штамма вируса и на 86% против варианта, идентифицированного в Великобритании, сообщает компания.

В меньшем испытании, проведенном в Южной Африке, где в основном распространен местный вариант COVID-19, вакцина показала эффективность только на 55%.

При этом в обоих исследованиях вакцина продемонстрировала 100% эффективность от тяжелых случаев заболевания.

"Мы очень воодушевлены данными, показывающими, что вакцина не только обеспечила полную защиту от самых тяжелых форм заболеваний, но и резко снизила легкую и умеренную заболеваемость в обоих испытаниях", - заявил генеральный директор Novavax Стэнли Эрк.

Компания рассчитывает использовать эти данные для подачи заявки на получение разрешения регулирующих органов в различных странах мира.