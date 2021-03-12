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01:19 12.03.2021

Глава МИД Великобритании обсудил с коллегами из стран Северной Европы Россию и Китай

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Глава МИД Великобритании обсудил с коллегами из стран Северной Европы Россию и Китай

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе встречи в Осло с главами МИД Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции обсудил Россию и Китай.

"Мы провели отличные переговоры по нескольким общим направлениям, включая Россию, Китай, права человека и 26-ю конференцию участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества", - написал Рааб в своем твиттере, добавив к сообщению флаги Норвегии, Исландии, Швеции, Финляндии и Дании.

Глава МИД Соединенного королевства также отметил, что встретился отдельно с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Международный мир и безопасность - это основа наших отношений с Норвегией. (...) Мы подтвердили наше партнерство в СБ ООН, подписали меморандум о взаимопонимании по полярному сотрудничеству и договорились работать над меморандумом о стратегическом партнерстве", - добавил он.

Теги: #великобритания #россия #китай #скандинавия
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