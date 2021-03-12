На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 658 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 79 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 11 марта, выздоровели 153 человека, 46 642 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 60 912 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 129 человек.