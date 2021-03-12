События

00:46 12.03.2021

На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса

1 мин читать
На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 658 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 79 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 11 марта, выздоровели 153 человека, 46 642 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 60 912 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 129 человек.

 

Теги: #буковина #коронавирус #статистика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:47 11.03.2021
В Португалии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до конца марта

В Португалии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до конца марта

19:41 11.03.2021
В Молдове зафиксированы рекорды по суточному числу заболевших и умерших от COVID-19

В Молдове зафиксированы рекорды по суточному числу заболевших и умерших от COVID-19

19:17 11.03.2021
Подозрение на тромбоз у привившегося вакциной AstraZeneca выявлено в Нидерландах

Подозрение на тромбоз у привившегося вакциной AstraZeneca выявлено в Нидерландах

13:01 11.03.2021
Глава института Роберта Коха: В Германии началась третья волна коронавируса

Глава института Роберта Коха: В Германии началась третья волна коронавируса

11:32 11.03.2021
В Киеве за сутки выявлены 853 новых случая Covid-19 – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 853 новых случая Covid-19 – Кличко

08:34 11.03.2021
В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

08:20 11.03.2021
В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

В Украине за сутки 9 084 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 330 человек

19:14 10.03.2021
Черногория просит срочной помощи у ЕС для борьбы с COVID-19

Черногория просит срочной помощи у ЕС для борьбы с COVID-19

17:38 10.03.2021
В Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных Covid-19– мэр

В Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных Covid-19– мэр

17:19 10.03.2021
Минздрав приобрел более 6,5 млн экспресс-тестов на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, 4,312 млн тестов уже развезены по регионам

Минздрав приобрел более 6,5 млн экспресс-тестов на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, 4,312 млн тестов уже развезены по регионам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

СНБО продлил санкции против двух российских банков на три года – Данилов

Аваков анонсировал реформу гидрометеорологической службы

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Великобритании обсудил с коллегами из стран Северной Европы Россию и Китай

Санкционный список ЕС за нарушения прав человека пополнится лицами из РФ, КНР, КНДР и еще ряда стран

Более 500 млн евро намерена выделить Еврокомиссия на здравоохранение 17 странам ЕС и трем государствам-кандидатам

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики США в размере $1,9 трлн

ЕС продлил до конца июня порядок выдачи разрешений на экспорт вакцин из-за задержек поставок в страны союза

Львовские школы не перейдут на дистанционное обучение как минимум до 16 марта – горсовет

В ГСЧС предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов - EMA

С начала года монетизированный "пакет малыша" получили более 34 тысяч украинских семей – Минсоцполитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА