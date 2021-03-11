Санкционный список ЕС за нарушения прав человека пополнится лицами из РФ, КНР, КНДР и еще ряда стран

Список нового санкционного режима ЕС за нарушения прав человека может в ближайшее время пополниться за счет должностных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана, сообщило в четверг близкое к институтам Евросоюза издание EUobserver.

"Около дюжины официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана должны войти в "черный список" самых серьезных нарушителей прав человека в мире после предварительной договоренности послов государств-членов ЕС в четверг вечером в Брюсселе", - пишет издание со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

По данным EUobserver, решение о запрете на выдачу виз в страны Евросоюза и замораживании финансовых активов будет официально принято Советом ЕС по иностранным делам 22 марта.

Постпреды стран ЕС совещались в четверг в рамках Комитета по политике и безопасности.

В начале марта вступили в силу санкции ЕС в отношении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.