Более 500 млн евро намерена выделить Еврокомиссия на здравоохранение 17 странам ЕС и трем государствам-кандидатам

Европейская комиссия (ЕК) предложила в пятницу пакет дополнительной финансовой помощи размером более 500 млн на нужды здравоохранения из Фонда солидарности ЕС (ФСЕС) 17 государствам-членам ЕС и трем странам-кандидатам для охраны здоровья населения в борьбе с пандемией COVID-19.

"Мы расширили в прошлом году деятельность фонда, чтобы распространить ее на серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Сейчас мы предлагаем мобилизовать необходимую финансовую помощь в связи с коронавирусом. ФСЕС снова выполняет свою основную миссию", - сказала комиссар ЕС по политике сплочения и реформам Элиза Феррейра.

Данное финансирование компенсирует часть государственных расходов на медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, экстренную помощь населению, а также меры профилактики, мониторинга и контроля, отметила она.

Помощь из этого пакета получат члены ЕС Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Испания и страны-кандидаты Албания, Черногория и Сербия. Теперь предлагаемый финансовый транш должен быть одобрен Европарламентом и Советом ЕС.