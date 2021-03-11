Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в результате обстрелов на Донбассе, сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север".

"Сегодня, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, неподалеку Новозвановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Оккупанты использовали по нашим военным автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение", – говорится в сообщении ОТГ "Север" в Фейсбук в четверг вечером.

Подчеркивается, что раненому оказана медицинская помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.