ЕС продлил до конца июня порядок выдачи разрешений на экспорт вакцин из-за задержек поставок в страны союза

Европейская комиссия (ЕК) продлила до конца июня введенный 30 января порядок выдачи разрешений на экспорт вакцин от COVID-19, обосновав это постоянными задержками поставок некоторых вакцин в ЕС.

"Первые недели применения этого механизма показали, что не произошло нарушения торговли, которого опасались многие. С момента введения этой меры поставки были разрешены более чем в 30 стран. Это подтверждает, что даже в критической ситуации в области здравоохранения ЕС приложил значительные усилия, чтобы быть надежным и ответственным торговым партнером", - заявил в пятницу исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис.

ЕС ввел разрешительный порядок экспорта произведенных на его территории вакцин после январского конфликта с Великобританией из-за недопоставок в ЕС вакцины AstraZeneca, произведенной в этой стране, и таможенных нарушений на "прозрачной" границе на острове Ирландия.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис сказала в связи с продлением разрешительного режима, что Брюссель ожидает от компаний, с которыми ЕК подписала контракты (о предоплаченных поставках вакцины - ИФ) "выполнения своих обязательств перед гражданами союза".

"ЕС экспортирует весьма значительные объемы вакцин от COVID-19, что отражает нашу верность глобальной солидарности, - сказала она. - Тем не менее, не все компании соблюдают свои соглашения с ЕС, хотя получили первый взнос для обеспечения достаточных объемов производства. Мы будем настаивать на соблюдении требований и продолжим работать с компаниями, чтобы как можно быстрее увеличить производство в Европе".

ЕС остается ведущим поставщиком вакцин во всем мире, отмечается в пресс-релизе ЕК. За шесть недель действия этого ограничительного механизма было удовлетворено 249 запросов на экспорт в 31 страну в общей сложности 34 090 267 доз вакцин, поскольку это не угрожало договорным обязательствам между ЕС и производителями вакцин.

Основные направления экспорта включают Великобританию (примерно 9,1 млн доз), Канаду (3,9 млн), Мексику (3,1 млн), Японию (2,7 млн), Саудовскую Аравию (1,4 млн), Гонконг (1,3 млн), Сингапур ( 1 млн), США (1 млн), Чили (0,9 млн) и Малайзия (0,8 млн).

Этот механизм выдачи разрешений на экспорт применяется только к вакцинам компаний, с которыми ЕС заключил соглашения о предварительных закупках. Они обязывают производителей вакцин поставить в страны ЕС заранее согласованное количество вакцин. Механизм предусматривает разрешение на экспорт вакцин от COVID-19 за пределы ЕС.