События

20:57 11.03.2021

ЕС продлил до конца июня порядок выдачи разрешений на экспорт вакцин из-за задержек поставок в страны союза

2 мин читать
ЕС продлил до конца июня порядок выдачи разрешений на экспорт вакцин из-за задержек поставок в страны союза

Европейская комиссия (ЕК) продлила до конца июня введенный 30 января порядок выдачи разрешений на экспорт вакцин от COVID-19, обосновав это постоянными задержками поставок некоторых вакцин в ЕС.

"Первые недели применения этого механизма показали, что не произошло нарушения торговли, которого опасались многие. С момента введения этой меры поставки были разрешены более чем в 30 стран. Это подтверждает, что даже в критической ситуации в области здравоохранения ЕС приложил значительные усилия, чтобы быть надежным и ответственным торговым партнером", - заявил в пятницу исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис.

ЕС ввел разрешительный порядок экспорта произведенных на его территории вакцин после январского конфликта с Великобританией из-за недопоставок в ЕС вакцины AstraZeneca, произведенной в этой стране, и таможенных нарушений на "прозрачной" границе на острове Ирландия.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис сказала в связи с продлением разрешительного режима, что Брюссель ожидает от компаний, с которыми ЕК подписала контракты (о предоплаченных поставках вакцины - ИФ) "выполнения своих обязательств перед гражданами союза".

"ЕС экспортирует весьма значительные объемы вакцин от COVID-19, что отражает нашу верность глобальной солидарности, - сказала она. - Тем не менее, не все компании соблюдают свои соглашения с ЕС, хотя получили первый взнос для обеспечения достаточных объемов производства. Мы будем настаивать на соблюдении требований и продолжим работать с компаниями, чтобы как можно быстрее увеличить производство в Европе".

ЕС остается ведущим поставщиком вакцин во всем мире, отмечается в пресс-релизе ЕК. За шесть недель действия этого ограничительного механизма было удовлетворено 249 запросов на экспорт в 31 страну в общей сложности 34 090 267 доз вакцин, поскольку это не угрожало договорным обязательствам между ЕС и производителями вакцин.

Основные направления экспорта включают Великобританию (примерно 9,1 млн доз), Канаду (3,9 млн), Мексику (3,1 млн), Японию (2,7 млн), Саудовскую Аравию (1,4 млн), Гонконг (1,3 млн), Сингапур ( 1 млн), США (1 млн), Чили (0,9 млн) и Малайзия (0,8 млн).

Этот механизм выдачи разрешений на экспорт применяется только к вакцинам компаний, с которыми ЕС заключил соглашения о предварительных закупках. Они обязывают производителей вакцин поставить в страны ЕС заранее согласованное количество вакцин. Механизм предусматривает разрешение на экспорт вакцин от COVID-19 за пределы ЕС.

Теги: #ес #разрешения #экспорт #вакцины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:12 11.03.2021
Вакцина Johnson & Johnson рекомендована к применению в ЕС

Вакцина Johnson & Johnson рекомендована к применению в ЕС

11:04 11.03.2021
Премьер Грузии заявил о готовности властей продолжить диалог с оппозицией при посредничестве ЕС

Премьер Грузии заявил о готовности властей продолжить диалог с оппозицией при посредничестве ЕС

10:01 11.03.2021
Тихановская ждет от ЕС новых санкций против Лукашенко

Тихановская ждет от ЕС новых санкций против Лукашенко

09:56 11.03.2021
В Украину поставили вакцины БЦЖ – замминистра здравоохранения

В Украину поставили вакцины БЦЖ – замминистра здравоохранения

09:09 11.03.2021
Завод по выпуску вакцин может быть построен в Латвии

Завод по выпуску вакцин может быть построен в Латвии

05:42 11.03.2021
Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

04:18 09.03.2021
ЕС и США достигли соглашения о торговых квотах на сельхозпродукцию

ЕС и США достигли соглашения о торговых квотах на сельхозпродукцию

03:23 09.03.2021
Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

00:22 09.03.2021
США продолжат борьбу с дезинформацией по поводу западных вакцин - Белый дом

США продолжат борьбу с дезинформацией по поводу западных вакцин - Белый дом

01:34 08.03.2021
На сессии Европарламента депутаты сосредоточатся на внутренних проблемах ЕСс

На сессии Европарламента депутаты сосредоточатся на внутренних проблемах ЕСс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

СНБО продлил санкции против двух российских банков на три года – Данилов

Аваков анонсировал реформу гидрометеорологической службы

ПОСЛЕДНЕЕ

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики США в размере $1,9 трлн

В Португалии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до конца марта

Львовские школы не перейдут на дистанционное обучение как минимум до 16 марта – горсовет

В Молдове зафиксированы рекорды по суточному числу заболевших и умерших от COVID-19

В ГСЧС предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов - EMA

С начала года монетизированный "пакет малыша" получили более 34 тысяч украинских семей – Минсоцполитики

В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник ФСБ РФ – Офис генпрокурора

Подозрение на тромбоз у привившегося вакциной AstraZeneca выявлено в Нидерландах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА