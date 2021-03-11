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20:47 11.03.2021

В Португалии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до конца марта

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В Португалии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до конца марта

Португальский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с COVID-19 до конца марта, сообщают западные СМИ.

В соответствии с режимом локдауна, введенным 15 января для борьбы с ростом случаев коронавируса COVID-19, ограничено предоставление всех ненасущных услуг населению, закрыты школы. Кроме того, всех жителей Португалии призвали оставаться дома.

В тоже время, ожидается, что вскоре правительство обнародует план по смягчению локдауна - постепенно будут возобновлять предоставление ряда услуг, а также разрешат возобновление определенных видов деятельности в зависимости от пандемической ситуации в каждом регионе.

Ситуация с коронавирусом существенно улучшилась с середины января, когда суточный показатель заражений в стране бил рекорды. Теперь ежесуточный прирост случаев COVID-19 снижается. За последние сутки в стране выявили 627 случаев коронавируса, 18 инфицированных скончались.

Всего в Португалии за время пандемии COVID-19 диагностировали 812,5 тыс. заражений, более 16,6 тыс. людей с коронавирусом скончались.

Теги: #продление #коронавирус #чс #португалия
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