В Молдове зафиксированы рекорды по суточному числу заболевших и умерших от COVID-19

В Молдове за сутки зафиксировано 1 896 новых случаев коронавируса, число зараженных превысило 200 тысяч человек, об этом свидетельствуют официальные данные, представленные в четверг вечером министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В четверг был обработан 5 341 тест, в том числе 4 919 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1 896 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 200 124", - отмечается в сообщении.

Зарегистрированные в четверг 1 896 случаев - самый высокий показатель заражения за один день за вся время проведения тестирования. Прежний рекорд был зарегистрирован 4 марта - 1800 случаев за один день.

По данным Минздрава, в четверг зарегистрирован и самый высокий показатель смертности от коронавируса - скончалось 37 человек с диагнозом COVID-19. Число жертв пандемии в Молдове возросло до 4220 человек. Смертность резко выросла в последние две недели. Прежний рекорд был зарегистрирован накануне, в среду, когда скончалось 33 пациента. Ранее количество смертельных исходов не превышало 20 человек в день.

Из медицинских учреждений в четверг было выписано 1012 пациентов. Таким образом, согласно данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 175 111 человек.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 20 793 человека. В больничные медицинские учреждения госпитализировано 4 210 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 331 находятся в крайне тяжелом состоянии, 68 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находится 11 848 человек с легкими формами COVID-19, а 18 028 человек - под наблюдением семейного врача", - отмечает пресс-служба Минздрава.

Со второй половины февраля в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до полторы тысячи и более.

За февраль почти в три раза увеличилось количество активных случаев - с 6 тысяч в начале февраля до 20 тысяч 11 марта.

В связи с ростом количества заболевших Национальная комиссия по общественному здоровью ужесточила ограничительные меры. Так, в учебных заведениях продлены каникулы до 15 марта. Всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а государственные учреждения работают по особому графику.

Правительственная комиссия не исключает, что срок действия ограничений может быть продлен. В Молдове до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса.