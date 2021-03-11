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19:38 11.03.2021

Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов - EMA

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Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов - EMA

Вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в четверг.

"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности (...) состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - заявляет EMA.

По данным агентства, количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции".

Заявление от агентства поступило вслед за сообщениями о возникновении тромбов у привитых жителей Дании и о приостановке в этой стране вакцинации препаратом AstraZeneca.

"EMA известно, что органы здравоохранения Дании приостановили вакцинационную кампанию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности, пока идет полное расследование в отношении возникновения тромбов у людей, которые получили вакцину, в том числе в Дании, где человек скончался", - говорится в пресс-релизе агентства.

В документе отмечается, что комитет EMA по оценке фармакологических рисков (PRAC) изучает все случаи тромбоэмболии, а также других осложнений, связанные с тромбозами, о которых сообщалось после прохождения вакцинации препаратом AstraZeneca.

Так, по состоянию на 10 марта 2021 года выявлено 30 фактов тромбоэмболии "среди почти 5 млн людей, прошедших вакцинацию вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca в Европейской экономической зоне".

Ранее службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Затем использование данной вакцины приостановили в Норвегии и Исландии.

Кроме того, по меньшей мере, один случай предполагаемого тромбоза, возникшего вследствие прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca, зафиксирован в Нидерландах.

Сама компания AstraZeneca заявила, что безопасность препарата подтверждена последней стадией клинических испытаний.

"Регулирующие органы имеют четкие стандарты эффективности и безопасности для одобрения каждого препарата, в том числе для вакцины против COVID-19. Безопасность вакцины была подтверждена в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные экспертов это подтверждают", - говорится в распространенном заявлении корпорации.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Теги: #агенство #вакцина #мнение
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