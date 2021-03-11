С начала года монетизированный "пакет малыша" получили более 34 тысяч украинских семей – Минсоцполитики

С начала 2021 года одноразовую государственную помощь "пакет малыша", которая предоставляется при рождении ребенка, в виде денежной компенсации получили более 34 тысяч украинских семей, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в четверг.

"Более 34 тысяч семей с новорожденными детьми с начала года получили денежную компенсацию государственной помощи "пакет малыша", чуть более 16 тысяч семей получили эту помощь в натуральной форме", - сообщают в ведомстве.

Там напоминают, что "пакет малыша" выдается семьям новорожденных в учреждениях здравоохранения.

"Если в медучреждении нет такой помощи, или ребенок родился за пределами учреждения здравоохранения или даже за пределами Украины, тогда "пакет малыша" можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания получателя, подав соответствующее заявление не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка", - отмечают в пресс-службе Минсоцполитики.

В ведомстве также подчеркивают, что, в случае неполучения "пакета малыша" в течение 30 дней со дня рождения ребенка, получатель имеет право обратиться в местный структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения для получения денежной компенсации в соответствии с Порядком и условиями реализации пилотного проекта "Монетизация одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в 2020-2021 годах, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 29.07.2020 № 744 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Сообщается, что получатели денежной компенсации могут приобрести детские вещи в заведениях торговли, которые присоединились к реализации пилотного проекта.